Domates ihracatı 4 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz'de, bu yılın iki aylık döneminde 10 ülkeye 7 bin 191 ton domates ihraç edildi.

2 milyon 149 bin 937 dolarlık ihracatla Gürcistan ilk sırayı alırken, 675 bin 815 dolarla Polonya ikinci, 581 bin 446 dolarla Belarus üçüncü sırada yer aldı.

Yılın aynı döneminde Ukrayna, Hollanda, Letonya, Estonya, Birleşik Krallık, Azerbaycan ve Slovenya'ya da domates ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde de aynı dönemde 50 ülkeye 82 bin 131 ton domates ihraç edilerek, karşılığında 61 milyon 882 bin 605 dolar gelir sağlandı.

Ülke genelinden yapılan domates ihracatında ise 11 milyon 329 bin 38 dolarla Romanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 10 milyon 850 bin 274 dolarla Belarus, 7 milyon 655 bin 187 dolarla da Polonya takip etti.

"İhracatta yaş meyve ve sebze ürünleri ön plana çıktı"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye geneli ihracatta Doğu Karadeniz'in önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Bölgeden ocak-şubat döneminde 82 ülkeye ihracat yapıldığını işaret eden Gürdoğan, en fazla ihracat gerçekleştirilen 5 ülkenin sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Gürcistan olduğunu belirtti.

Gürdoğan, bölgeden yapılan ihracatta yaş meyve ve sebze ürünlerinin ön plana çıktığına dikkati çekerek, bölgeden yılın ilk iki ayında 7 bin 191 ton domates ihraç edildiğini aktardı.

Kaynak: AA