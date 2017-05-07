'Domates fiyatlarında düşüş beklentisi

Son dönemde artan fiyatıyla adından söz ettiren nisan ayının zam şampiyonu domatesin fiyatının baharlık ürünlerin piyasaya çıkmasıyla düşmesi bekleniyor.

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle çiftçilerin bu yıl domates üretimine pek yönelemediğini belirtti.

Bu yıl hem domates ihracatının arttığını hem de iç piyasada aşırı bir ürün talebi olduğunu dile getiren Akbaş, "Yaşanan olumsuz olaylar, soğuk hava şartları ve rekoltenin az olması nedeniyle domates fiyatları çok ciddi arttı. Zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşabiliyoruz, yeni ürünler henüz çıkmadı. Sezon arası dediğimiz geçiş dönemlerinde bu tür olaylar olabiliyor ama 10 gün içinde yeni ürünlerin yetişmesiyle domates fiyatlarının normal bandına inmesini ve 1,5-2 TL arasından satılmasını öngörüyoruz. Özetle domates fiyatları 10 güne kadar 1,5 liraya kadar düşebilir." diye konuştu.

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz da domatesteki fiyat artışının rekoltedeki düşüşten kaynaklandığını ifade ederek, mayıs ayının sonlarına doğru yeni ürünlerle fiyatların normal seyrine döneceğini kaydetti.

Seralarda hummalı çalışma

Seralarda üretim yapan çiftçiler, yeni ürünleri pazara yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Şanlıurfa'nın Karaali bölgesinde büyük bölümü topraksız olan jeotermal seralarda üreticilik yapan çok sayıda çiftçi de mayıs ayı içerisinde ürünlerinini piyasaya sunacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Bölgedeki bir serada üretim sorumlusu olarak görev yapan ziraat mühendisi Sevim Yıldız, şu anda fiyatların yüksek olmasının iklim koşullarından kaynaklandığını belirtti.

Mayıs ayının sonlarına doğru hem seralardaki baharlık ürünlerin hem de tarla domateslerinin pazara ulaşacağını ve bu sayede fiyatların düşeceğini anlatan Yıldız, "Domates fiyatlarının yüksek olmasının sebebi yeni sezon domateslerinin gecikmesi ve kışlık ürünlerin de ağır hava koşullarından etkilenmesinden kaynaklanan bir durum. Kış sert geçti bu yıl, bu nedenle de domates az çıktı ve fiyatlar yüksek, bu durumu şu an için ihracata bağlamak yanlış. Geçen yıl üretim normal şekilde devam ediyordu, bu nedenle fiyatlar düşmüştü ama bu yıl iklimden dolayı ürünler olumsuz etkilendi. Baharlık ürünlerin de aslında şimdi çıkması gerekiyordu ama 15-20 günlük bir gecikme var. Birkaç gün fiyatların böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Bu yıl seranın yanı sıra tarla domatesleri de sıkıntı yaşadı, ilk dikimlerde donlardan kaynaklı zararlar oldu, tekrardan dikimler oldu. O yüzden yeni ürünlerin pazara inmesi 15-20 günü bulacaktır ve yaz sezonunda da fiyatlar eski düzene dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede jeotermal enerjiyle seracılık yapıldığını hatırlatan Yıldız, buna rağmen ağır kış şartlarından buradaki ürünlerinde etkilendiğini dile getirdi.

Seracılıkla uğraşan İbrahim Kılıç ise fiyatların son dönemde yüksek olmasının kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Fiyatların aşırı yüksek olduğunu ancak bunun talebin karşılanamamasından kaynaklandığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Fiyatların yüksek olması bizim için bir avantaj tabii ama geçen yıl çok sıkıntı çektik, yıl boyunca fiyatlar olması gerekenden çok daha düşüktü, domates 1 liradan satılıyordu. Bu yıl ise oldukça yüksek. Bunun nedeni de iklim koşullarıydı. Özellikle Antalya bölgesinde çok ciddi sıkıntılar yaşandı, Türkiye'deki tüm seralar soğuk havadan nasibini aldı. Yeterince ürün elde edemedik, arz talebi karşılayamayınca böyle bir tablo ortaya çıktı. Ancak vatandaşlarımız karamsarlığa düşmesin mayısın sonlarında yeni ürünlerin ortaya çıkmasıyla fiyatlar düşecektir. Çünkü hem tarla domatesi hemde seralardaki baharlık ürünler çıkmaya başladı. Bu anlamda tüketicilerin biraz sabırlı olup yeni domatesleri beklemesini öneriyoruz."