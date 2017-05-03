İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'daki hallerde türüne göre kilogramı bir ay önce 1 lira 20 kuruş ile 11 lira arasında değişen domates, rekoltedeki azalış nedeniyle en düşük 3 en yüksek 12 liradan satıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya sebze ve meyve halleri verilerinden derlenen bilgiye göre, domates fiyatları son bir ayda yükseldi.

Nisan ayının ilk haftasında İstanbul halinde 4-5 lira olan salkım domatesin fiyatı mayıs ayında yüzde 50-60 civarında artarak 6-8 liraya yükseldi. Ankara halinde bir ay önce 3,5 ila 4,5 lira arasında satılan beef domatesin fiyatı 5- 7 lira, İzmir'de de geçen ayın başında fiyatı 1,2 lira ile 3,8 lira arasında değişen sera domatesin kilogramı 3-7,20 liradan alıcı buldu.

Antalya'da ise geçen ay fiyatı 5,5-8 lira olan cherry domates, 7,5 ila 10 liradan satılmaya başlandı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, "Tarım bu ülkenin üstü açık sanayisidir, tarım iklimsel değişimlerden oldukça etkilenen bir sektör. 2015'te Rusya'nın Türkiye'ye ithalat sınırlaması nedeniyle 2016'da domates ihracatı geriledi. Hal böyle olunca da 2017 yılında özellikle seralarda kış dönemi için domates az ekildi, domates için ayrılan alanlara alternatif ürünler ekildi. Ancak havaların çok soğuk gitmesi özellikle Antalya bölgesinde seralardaki domateslerde döllenme sayısını düşürdü. Dolayısıyla rekolte açısından bir sıkıntı oldu. Rekoltenin az olması iç piyasada ciddi fiyat artışına neden oldu." dedi.

Seyyar, şunları kaydetti:

"Bu yıl ocak-mart dönemindeki domates ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 80 milyon 351 bin dolardan 123 milyon 694 bin dolarlara geldi. Şu an domates ihracatımız ağırlıklı olarak Arap ülkelerine ve Avrupa'ya yapılıyor, bunun yanında Türk cumhuriyetleri de önemli pazarımız. Rusya ile sıkıntılı sürecin çok uzun süre devam edeceğini sanmıyorum."