'Domates fiyatları 1-2 haftaya düşmeye başlayacak'

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, domatesteki fiyat artışının mevsim ara geçişindeki arz talep dengesizliğinden kaynaklandığını belirterek, "1-2 haftaya kadar açık üretime geçilecek. Ürün miktarı artacağı için domates fiyatları da düşmeye başlayacak. Bunda bir suçlu aramaya gerek yok." dedi.

Yüksel Tavşan, Rusya pazarının geleceği ve domates fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Domatesteki fiyat artışının mevsim ara geçişindeki arz talep dengesizliğinden kaynaklandığını belirten Tavşan, şunları kaydetti:

"Şimdilerde serada yetiştirilen domatesler satılıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte talebin artması sonucu fiyatlarda artış yaşanıyor. Havalar ısınmaya başladı. 1-2 haftaya kadar açık üretime geçilecek. Ürün miktarı artacağı için domates fiyatları da düşmeye başlayacak. Bunda bir suçlu aramaya gerek yok. Bu ara dönemlerde böyle fiyat artışlarının yaşanmaması için iç piyasa ve dış piyasa taleplerine göre üretim planlaması yapılması gerekiyor. Planlama yapılmadığı için bu dönemde böyle bir tablo ile karşılaşıldı."

"Türkiye, alternatif pazarlar bulmalı"

Yüksel Tavşan, Rusya'nın, Türkiye için çok büyük bir pazar olmasının yanı sıra kendi üreticisini korumaya çalıştığını, zaman zaman bazı ürünlerde Türkiye'nin de bunu yaptığını, Türkiye'nin bu konudan yola çıkarak kendi ürünleriyle ilgili alternatif pazarlar bulması gerektiğini söyledi.

Rusya’ya alternatif olarak Türkiye’nin güneyindeki ülkeleri işaret eden Tavşan, Rusya’nın, kurduğu seralar ile ithalatçı bir ülke olmaktan kurtulmaya çalıştığını ve üretim yaptığını söyledi.

Günümüzde ihracatın uluslararası piyasalarda oldukça zor bir süreç olduğuna dikkati çeken Tavşan, şunları kaydetti:

"Türkiye, Rusya ile ihracat konusunda yaşadığı süreçlerden yola çıkarak kendi ürünleri konusunda alternatif pazarlar bulmalı. Türkiye’nin güneyindeki İran, Irak, Suriye gibi pazarlar bizim için ihracat fırsatlarının olduğu ülkeler. Türkiye’nin güneyinde savaşın sona ermesi ve huzurun hakim olması bu pazarlarda önemli ihracat rakamlarına ulaşılmasını sağlar. Hedef pazarlarla sıcak temas yapmak önemli. Yeni pazarlar bulmak konusunda üreticilere ve aracılara yol gösterecek etkinliklere ve çalışmalara öncelik vermeliyiz."

FAV TURKEY Meyve Sebze Fuar ve Zirvesi

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan, 18 Eylül-1 Ekim 2017'de gerçekleştirilecek FAV TURKEY Meyve Sebze Fuar ve Zirvesi'nin, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatında sorunlar yaşadığı ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine, ihraç ürünlerin tanıtımına, ihracatçılarla alıcıların görüşmelerine ve ikili ilişkiler kurmalarına öncülük edebileceğini bildirdi.

Rus halkının bu tür organizasyonları sevdiğini ifade eden Tavşan, "Bu görüşmelerden sonra alıcıların ülkemize davet edilerek gerek üretim bölgelerini görmeleri gerekse turistik yörelerde ağırlanmaları bu siyasi gerginliğin ticaretteki olumsuzluklarını sona erdirebilecektir. Çin gibi nüfusu kalabalık ülkelerle ticari ilişkilerin kurulmasında da etkili olabilir." şeklinde konuştu.