Dolar/TL yükseldi

Dün, iki kere 3,54'ün üzerini test eden dolar/TL, bu seviyenin üzerinde tutunamasa da günü yüzde 0,18 artışla 3,5343'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün yurt içinde temmuz ayı enflasyon verisinin yüzde 0,15 ile beklentilerin üzerinde artması ve küresel piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak 3,5478'e kadar yükseldi. Saat 11.10 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,36 değer kazancıyla 3,5460'tan işlem görürken, sterlin/TL yüzde 0,43 artışla 4,6950'den alıcı buluyor.

Avro/TL ise hafta başından bu yana ivme kazanan yükselişini, bugüne de taşıdı ve 4,2051 ile tarihinin en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 4,2020 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ile Avrupa ve ABD'de açıklanacak verilerin piyasaların odak noktasında olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5190 seviyesinin destek , 3,5550 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.