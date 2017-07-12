  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Dolar/TL, Yellen öncesi 3,59 sınırına geriledi

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bu akşamki sunumu öncesinde 3,60'ın altına indi.

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Dolar/TL, Yellen öncesi 3,59 sınırına geriledi

Asya piyasalarında güne 3,6133 seviyesinden başlayan dolar/TL, uluslararası piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle 3,5909'a kadar geriledi. Dolar/TL, saat 14.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kaybıyla 3,5940'tan işlem görürken, avro/TL yüzde 0,61 düşüşle 4,1170'ten, sterlin/TL de yüzde 0,40 azalışla 4,6250'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik belirsizliklerin devam etmesinin uluslararası piyasalarda dolara olan talebi azalttığını, gelişmekte olan ülke para birimlerinin de buna bağlı olarak dolar karşısında yükselişe geçtiğini ifade etti.

Güney Afrika randı yüzde 1,30 artışla şu dakikalarda gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolara karşı en fazla değer kazanan para birimi olurken, Güney Afrika randını yüzde 0,53 yükselişle Türk lirası, yüzde 0,51 değer kazancıyla da Güney Kore wonu izledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın, saat 17.00'de Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,60'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 3,5750 desteğinin takip edileceğini bildirdi.

Etiketler: Dolar/TL, fed, ABD Merkez Bankası
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