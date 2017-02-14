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Dolar/TL, son bir ayın en düşük seviyesinde

Güne düşüşle başlayan ve 3,6510'a kadar gerileyen dolar/TL, son bir ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

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Dolar/TL, son bir ayın en düşük seviyesinde

Dün 3,70 seviyelerinden başlayan düşüşünü gün boyu devam ettiren dolar/TL, günü yüzde 0,65 azalışla 3,6691'den kapattı.

Küresel piyasalarda azalan dolar talebinin etkisiyle düşüş eğilimini bugün de sürdüren dolar/TL, 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,6510'a kadar geriledi. Dolar/TL, 3,65 sınırından gelen tepki alımları ile saat 09.45'te 3,6620 seviyesinden alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,8900, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 4,5940'tan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bugün ve yarın yapacağı sunum ve sorulara vereceği cevapların piyasaların önemli gündem maddesi olarak öne çıktığını belirterek, Yellen'ın vereceği mesajların, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı öncesinde faiz artışı beklentileri üzerinde belirleyici olabileceği ifade etti.

Bugün, yurt içinde cari işlemler açığı, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi büyüme verileri ile Fed üyelerinin konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, dolar/TL de 3,70 seviyesinin direnç, 3,65 ve 3,61 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.

 

Etiketler: Dolar/TL
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