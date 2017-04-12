Dolar/TL son 1 haftanın en düşüğüne geriledi

Küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısındaki zayıf seyrine paralel değer kaybeden dolar/TL, 3,6680 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine kadar geriledi. Dolar/TL saat 16.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,74 değer kaybıyla 3,6690'dan işlem görürken, avro/TL yüzde 0,60 düşüşle 3,8975, sterlin/TL ise yüzde 0,55 azalışla 4,5920'den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası yetkilileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, yurt içinde hafta sonu gerçekleştirilecek referandum öncesinde piyasalardaki pozitif seyrin devam ettiğini kaydetti.