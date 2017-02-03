Dolar/TL son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi

Güne, 3,7354 seviyesinden başlayan dolar/TL, yurt içinde açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde artmasının ardından 3,7589'a kadar yükseldi. ABD verileri öncesinde 3,74 seviyelerinde dengelenen dolar/TL, açıklanan veriler sonrasında hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 3,6900 ile 9 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine kadar geriledi.

Dolar/TL saat 17.30 itibarıyla gelen tepki alımlarıyla 3,7000 seviyesinden işlem görüyor. ABD verileri öncesinde 4,02 seviyelerinde işlem gören avro/TL ise en düşük 3,9704'ü görmesinin ardından şu dakikalarda 3,9940 seviyelerinden, sterlin/TL ise 4,6336'dan alıcı buluyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam rakamları beklentilerin çok üzerinde 227 bin artış gösterdiğini anımsatarak,"Ancak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışı yapabilmek adına çok önemli bir ekonomik veri olan ortalama saatlik kazançlar beklentilerin altında açıklandı. Yıllık ücret artışları yüzde 2,5 olarak gerçekleşerek geçtiğimiz yılın ağustos ayı sonrasında en düşük artışını kaydetti." değerlendirmesinde bulundu.

ABD veri setinin haftanın son işlem gününde genel olarak beklentiler karşılayamaması sonrası, Fed'in mart ayında yapacağı faiz toplantısında olası faiz artış ihtimalinin yüzde 8'e gerilediğini belirten Tufan, Fed toplantısından güvercin tonda mesajlar gelmesi ve ABD Başkanı Doland Trump ile ekibinin güçlü dolardan rahatsız olduğuna dair açıklamalarına devam etmesinin, dolar endeksinde son 14 yılın zirvesi olan 103,80 seviyelerinden geri çekilmesine neden olduğunu açıkladı.

Tufan, bu gelişmeler sonrası,Türk lirasının son bir haftada en çok değer kazanan para birimi olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) uygulamaya koyduğu likidite sıkışıklığı, döviz depo ihaleleri ve zorunlu karşılık oranlarında yaptığı indirimler ile yurt dışı gelişmelerin Türk lirasını pozitif ayrıştırdığını söyledi.

Teknik görünümde hızla değer kazanmaya devam eden Türk lirasında bu performansın devam etmesi halinde dolar/TL'de ana destek seviyelerinin 3,6870 ve 3,6500 seviyeleri olacağını kaydeden Tufan, olası toparlanmalarda ise 3,70-3,75 bandının önemi korumaya devam edeceğini belirtti.