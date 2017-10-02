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Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,57'nin üzerinde işlem görüyor.

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Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,57'nin üzerinde işlem görüyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in şahin açıklamaları ve ABD'deki vergi reformu ile ilgili gelişmeler doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasını sağlarken, dolar endeksi 93,67 seviyesine kadar yükseldi.

Cuma günü 3,5408-3,5673 aralığında hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,18 artışla 3,5632'ten tamamladı.

Bugüne yükselişle 3,5650'nin üzerinde başlayan dolar/TL, 3,5785'i görmesinin ardından saat 10.00 itibarıyla 3,5750'nin üzerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 azalışla 4,1760'ten ve sterlin/TL yatay bir seyirle 4,7770'ten alıcı buluyor.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde gerçekleştirilen yasa dışı bağımsızlık referandumunda yüzde 90 "evet" sonucu çıkarken, söz konusu gelişmelerle avro/dolar paritesi bugüne yüzde 0,4 azalışla 1,1760 seviyelerinden başladı.

Analistler, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile İspanya'daki gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında yer aldığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,60 seviyesinin direnç, 3,52'nin destek konumunda olacağını kaydetti.

Etiketler: Dolar/TL, ABD Merkez Bankası, fed, Fed Başkanı Janet Yellen
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