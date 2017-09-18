Dolar/TL, haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,4480 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü 3,44'ün üzerini görse de bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 3,4382'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 3,4480 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 yükselişle 4,1180'den, sterlin/TL de yüzde 0,26 artarak 4,6840 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yatırımcıların odak noktasında olacağını belirterek, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ancak Fed Başkanı Janet Yellen'ın vereceği ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını dile getirdi.

Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve ABD'yi etkisi altına alan kasırgalar nedeniyle Fed'in yıl sonuna kadar geçekleştireceği 3 toplantıda faiz artıracağı beklentilerinin azaldığına dikkati çeken analistler, karar metnindeki bilanço küçültmeyle ilgili ifadelerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut piyasası endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,4220 seviyesinin destek, 3,4500 ve 3,4730'un ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.