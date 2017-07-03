Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Cuma günü yoğun veri akışının etkisiyle 3,5104-3,5341 bandı arasında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,10 azalışla 3,5210'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün açıklanan haziran ayı enflasyon verisinin yıllık yüzde 10,90'a gerilemesinin ardından 3,5190'a kadar gerilese de saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,5260 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,0210'dan, sterlin/TL de yüzde 0,10 artışla 4,5910'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda geçen hafta artan para politikalarına ilişkin belirsizliklerin bir süre daha yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bu hafta gelişmiş ülke merkez bankası üyelerinin söylemleri ve yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Bugün, Avro Bölgesi ile ABD'de imalat sanayi PMI başta olmak üzere açıklanacak verilerin izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5350'nin direnç, 3,5000'nin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.