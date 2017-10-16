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Dolar/TL, haftaya yatay başladı

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından 3,64 seviyesinden işlem görüyor.

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Dolar/TL, haftaya yatay başladı

Geçen hafta cuma günü 3,6639 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, ABD'de enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından 3,6258'e geriledi ve günü yüzde 0,53 azalışla 3,6344'ten tamamladı.

Dolar/TL bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 3,64 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,2956'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 4,8390'dan alıcı buluyor.

Analistler, bugün açıklanacak temmuz dönemi iş gücü istatistikleri ile TCMB beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, Kuzey Irak ve Suriye’deki gelişmelerin piyasanın odağında olacağını kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL için 3,65'in altında kalıcı olunması durumunda 3,60 seviyelerinin gündeme gelebileceğini bildiren analistler, olası yükselişlerde 3,67'nin direnç konumunda izleneceğini dile getirdi.

Etiketler: Dolar/TL, Avro
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