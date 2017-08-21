Dolar/TL haftaya yatay başladı

Cuma günü küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 3,5125'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,19 azalışla 3,5186 seviyesinden tamamladı.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde 3,5129'dan işlem gören dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 3,5200 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 azalışla 4,1333'ten, sterlin/TL de önceki kapanışın hemen altında 4,5274'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi geçen haftayı düşüşle tamamlamasının ardından haftanın ilk işlem gününe de değer kaybıyla başladı. Parite şu dakikalarda yüzde 0,21 azalışla 1,1737'den alıcı buluyor. Dolar endeksi de 94,0 seviyesinin altındaki seyrini devam ettirerek yüzde 0,08 artışla 93,51'in üzerinde bulunuyor.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin Jackson Hole sempozyumunda 24-25 Ağustos'ta yapacakları konuşmaların piyasaların odağında olacağını kaydetti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5050 seviyesinin destek, 3,5350'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.