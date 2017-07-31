Dolar/TL haftaya yatay başladı

Cuma günü, ABD'de 2'inci çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,6 ile beklentilerin altında kalması sorasında 3,5270 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 3,5281'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 3,5270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,11 değer kaybederek 4,1422'den, sterlin/TL ise yüzde 0,11 azalışla 4,6280'den alıcı buluyor.

Geçen hafta 93,15 ile 23 Haziran 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar endeksi ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 93,45 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bu hafta yoğun haber ve veri akışının döviz kurlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Yurt içinde, perşembe günkü enflasyon verisi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya tarafından yarın açıklanacak Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odak noktasında olacağına değinen analistler, yurt dışında ise yarınki imalat sanayi PMI ve cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5250 ve 3,5190 seviyelerinin destek, 3,5340 ve 3,5550 seviyelerinin direnç olarak öne çıkacağını kaydetti.