Dolar/TL haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Standard & Poor's'un (S&P) 27 Ocak Cuma akşamı yaptığı Türkiye ile ilgili değerlendirmeleri sonrası haftaya yükselişle başladı.

Geçen haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel olarak yükselişe geçen dolar/TL, Fitch kararı öncesinde 3,9104 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyelerde tutunamayan dolar/TL, 3,8765'e kadar gerilerken günü 3,87'nin altında tamamladı.

Bugün Asya piyasalarında dolar/TL, 3,8451'e kadar gerilese de saat 09.45 itibarıyla 3,8760'tan işlem görüyor. Avro/TL ise aynı dakikalarda yüzde 0,36 artışla 4,1590 ve sterlin/TL de yüzde 0,27 yükselişle 4,8730'dan alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verisi ve ABD kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-"den "BB " seviyesine indirmesinin piyasalar tarafından fiyatlandığını ve dolar/TL'de etkisinin sınırlı olduğunu belirten analistler, dolar/TL'de 3,8640 seviyesinin destek, 3,8860 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini ifade etti.

S&P, cuma günü yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu korurken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.