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Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Dolar/TL, yurt içinde 2'nci çeyrek büyüme verisinin yüzde 5,1 ile beklentilere yakın açıklanmasının ardından 3,4107 seviyesinden işlem görüyor.

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Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Cuma günü 3,40 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 3,4118'den tamamladı.

Yurt içinde 2'nci çeyrek büyüme verisinin yüzde 5,1 ile beklentilere yakın açıklanması, 2016'nın yıllık ve 2017'nin ilk çeyrek büyüme verilerinin yukarı yönlü revize edilmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 3,4107'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 4,0920, sterlin/TL de yüzde 0,1 gerileyerek 4,4981 seviyelerinden alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden destek bulan avro/dolar paritesi, geçen haftanın son işlem gününde 1,20'nin üzerine çıksa da şu dakikalarda bu seviyenin hemen altında dengelendi.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,4000 desteğinin kırılması durumunda 3,3860 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Etiketler: dolar, Avro
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