Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Cuma günü küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel 3,5591 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 3,5366'dan tamamladı.

Küresel piyasalarda azalan jeopolitik risklerin etkisiyle haftaya düşüşle başlayan dolar/TL saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,27 azalışla 3,5287 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 değer kaybederek 4,1743'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,23 düşüşle 4,5925'ten işlem görüyor.

Hafta sonu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çok sayıda lider, ABD ve Kuzey Kore'ye, gerginliği tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Analistler, devlet liderlerinden ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginliği azaltacak yönde yapılan açıklamaların küresel piyasalarda artan risk algısını tekrardan düşürebileceğini ifade etti.

Avro/dolar paritesi geçen hafta 1,1689 seviyesine kadar gerilemesinin ardından bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve haftayı 1,18'in üzerinde tamamladı. Yeni haftaya kısmi değer kaybıyla başlayan parite şu dakikalarda yüzde 0,06 değer kaybıyla 1,1838 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi verileri ile ABD-Kuzey Kore gerilimine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5150 seviyesinin destek, 3,5530'un ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.