  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.532
    EURO 4.172
  • BIST 108265.32
    ALTIN 145.615
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3,5287 seviyesinden alıcı buluyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Cuma günü küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel 3,5591 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 3,5366'dan tamamladı.

Küresel piyasalarda azalan jeopolitik risklerin etkisiyle haftaya düşüşle başlayan dolar/TL saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,27 azalışla 3,5287 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 değer kaybederek 4,1743'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,23 düşüşle 4,5925'ten işlem görüyor.

Hafta sonu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve çok sayıda lider, ABD ve Kuzey Kore'ye, gerginliği tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Analistler, devlet liderlerinden ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginliği azaltacak yönde yapılan açıklamaların küresel piyasalarda artan risk algısını tekrardan düşürebileceğini ifade etti.

Avro/dolar paritesi geçen hafta 1,1689 seviyesine kadar gerilemesinin ardından bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve haftayı 1,18'in üzerinde tamamladı. Yeni haftaya kısmi değer kaybıyla başlayan parite şu dakikalarda yüzde 0,06 değer kaybıyla 1,1838 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi verileri ile ABD-Kuzey Kore gerilimine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5150 seviyesinin destek, 3,5530'un ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Etiketler: Dolar/TL
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER