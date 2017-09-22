Dolar/TL haftanın son iş gününe düşüşle başladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" olarak değerlendirilen karar ve açıklamalarının ardından dün 3,5199 ile son bir ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği bu seviyede tutunamadı ve günü 3,5031'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından Asya piyasalarında 3,4923'e kadar geriledi. Saat 09.50 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 3,4920 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanış seviyesinin hemen altında 4,1790'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 gerileyerek 4,7390 seviyesinden alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi, dünkü değer kazancını bugüne taşımasının ardından 1,1974 seviyesine kadar yükseldi ve önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,1965 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantısı ile yurt dışında Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Fed sonrası doların uluslararası piyasadaki değerlenme sürecinin sınırlı kaldığına işaret eden analistler, dolar/TL'nin 3,52 seviyesinin altında kaldığı sürece orta vadeli düşüş kanalındaki hareketine devam edebileceğini kaydetti.