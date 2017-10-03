  • 03 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.574
    EURO 4.195
  • BIST 104203.11
    ALTIN 145.962
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 3,57'nin üzerinde dengelendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün ABD'de açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin beklentilerden belirgin bir şekilde yüksek gelmesi sonrası uluslararası piyasalarda dolar talebi artarken, dolar endeksi 93,66'yı gördü. Dolar endeksi dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 93,56 seviyesinden kapandı.

Dolar/TL, dün doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel 3,5863'ü görmesinin ardından günü yüzde 0,16 artışla 3,5691'den tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, en yüksek 3,5847'yi görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla 3,5745'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,1900, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 4,7415'ten alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde eylül ayı enflasyon, yurt dışında Avro Bölgesi ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,60 seviyesinin direnç, 3,52'nin destek konumunda olacağını dile getirdi.

Etiketler: dolar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER