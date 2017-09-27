Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 3,55'in üzerinde işlem görüyor.

Dün 3,5251 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle 3,5568'i görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 düşüşle 3,5406'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla 3,5560'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,23 artışla 4,1875, sterlin/TL ise yüzde 0,12 azalışla 4,7640 seviyesinde işlem görüyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının şahin olarak değerlendirilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi yasasına ilişkin beklentilerle bugün dolar endeksi 93,25 seviyesini gördü. Avro/dolar paritesi yüzde 0,23 düşüşle 1,1767 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed Başkanı Yellen'ın açıklamaları ve Trump'ın vergi düzenlemesine ilişkin beklentilerle küresel piyasalarda dolara olan talebin arttığını ve diğer para birimlerinde değer kayıpları yaşandığını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,55 seviyesinin üzerinde kapanışların yaşanması durumunda 3,5780'in direnç olarak takip edileceğini bildiren analistler, olası düşüşlerde 3,5150 seviyesinin destek olarak öne çıkacağını kaydetti.