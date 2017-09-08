Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasına paralel 3,4023 ile 9 ayın en düşük seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kaybıyla 3,4043'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün yurt içinde açıklanan sanayi üretim endeksinin beklentilerin üzerinde yüzde 25,6 artmasına karşın, dünkü hızlı düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti. Saat 10.20 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,18 değer kazancıyla 3,4105 seviyelerinden işlem görürken, avro/TL yüzde 0,37 artışla 4,1115, sterlin/TL de yüzde 0,38 yükselişle 4,4795 seviyelerinden alıcı buluyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde ve tahvil alım programında değişikliğe gitmezken, ECB Başkanı Mario Draghi para politikası ile ilgili değişikliklerin tartışıldığını ve sonbaharda açıklama yapılabileceği söylemini tekrarladı.

Analistler, Draghi'nin açıklamalarından ECB'nin değerlenen avrodan rahatsız olduğunun anlaşıldığını buna karşın küresel piyasalarda avroya olan talebin arttığını ifade etti. Açıklama sonrası değer kazanmaya devam eden avro/dolar paritesi 1,2092 ile Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Parite şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 1,2054'den işlem görüyor.

Öte yandan 91,01 ile Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 91,21 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artırım olasılığının gittikçe azalmasının doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün, İngiltere sanayi üretimi ile ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,4000 desteğinin kırılması durumunda 3,3860 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.