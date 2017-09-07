Dolar/TL güne yükselişle başladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'in istifasını açıklamasının ardından dün 3,4225'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 3,4254'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında güne değer kazancıyla başlangıç yapması sonrasında saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 3,4300 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,27 artışla 4,0940, sterlin/TL de yüzde 0,16 yükselişle 4,4760 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, Fed'in iki numaralı isminin istifa etmesinin Fed politikaları açısından belirsizlik olarak değerlendirildiğini belirterek, istifa haberinin ardından doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini dile getirdi. Dün 92'nin altını gören dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,09 düşüşle 92,20 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden olumlu etkilenen avro/dolar paritesi ise 1,19'un üzerine yerleşti. Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yatay bir seyir izleyen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,1926'dan alıcı buluyor.

Analistler, ECB'nin bugünkü toplantısında faiz ya da politika değişikliğine gitmesinin beklenmediğini ifade ederek, toplantı sonrası ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi. Draghi’nin önceki toplantıda politika değişikliği zamanlamasına istinaden "sonbahar" ifadesini kullandığına dikkati çeken analistler, politika değişikliği ile ilgili açıklamaların 26 Ekim'de gerçekleştirilecek toplantıda yapılmasının beklendiğini belirtti.

Bugün, Avro Bölgesi 2. çeyrek büyüme ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin de takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,4220 seviyesinin kırılması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını, yükselişlerde ise 3,4550'nin direnç olarak önce çıktığını ifade etti. AA