Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün, küresel piyasalarsa azalan dolar talebine paralel 10 haftanın en düşük seviyesi olan 3,4772'ye gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 3,4784 liradan tamamladı.

Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,11 artışla 3,4830'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL dünkü kapanışın hemen üzerinde 4,1119'dan, sterlin/TL de yüzde 0,10 yükselişle 4,4617'den işlem görüyor.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örülebilmesi için federal hükümetin "kapatılmasını" göze alacağını açıklamasının ardından küresel piyasalarda dolara olan talebin azaldığını söyledi. Açıklama sonrası dolar endeksi günü yüzde 0,43 azalışla 93,15 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi de küresel piyasalarda azalan dolar talebinden bulduğu destekle dün 1,1823'e kadar yükselmesinin ardından günü 1,18 seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Parite şu dakikalarda yüzde 0,09 azalışla 1,1796 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün İngiltere büyüme ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Bugün başlayacak Jackson Hole toplantısında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin vereceği mesajların piyasaların yönünü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5040 seviyesinin direnç, 3,4730 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını ifade etti.