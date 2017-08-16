  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,5390 seviyesinden alıcı buluyor.

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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,5390 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel 3,5493 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 3,5354'ten tamamladı.

ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğin ardından dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 3,5390 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,07 değer kazanarak 4,1531'den, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,5523'ten işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin diğer ülke liderleri tarafından yapılan sağduyu çağrılarıyla azalmaya başlamasının, küresel piyasalardaki risk algısının azalmasına neden olduğunun ifade etti.

Dün açıklanan perakende satışlar, temmuzda yüzde 0,6 artışla beklentiyi aşarak yılın en iyi performansını göstermesinin ardından dolar endeksi 94,14'ü gördü. Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları öncesinde güne yatay başlayan dolar endeksi şu dakikalarda 93,92 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Fed tutanaklarında yıl sonuna kadarki faiz artırımlarına ilişkin üyelerin değerlendirmeleri ile Fed'in bilanço küçültme süreci ile ilgili ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Avro Bölgesi öncü büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5150 seviyesinin destek, 3,5530'un ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Etiketler: Dolar/TL, dolar ne kadar, küresel piyasalar
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