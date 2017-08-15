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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,53 seviyelerinden alıcı buluyor.

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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 3,5199 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyelerdeki tepki alımlarına karşın günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,30 azalışla 3,5258'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 3,5309 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,22 değer kaybederek 4,1445'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,06 artışla 4,5742'den işlem görüyor.

ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğin ve ülke liderlerinden gelen açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, bugün ABD'de perakende satışlar ve İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,5150 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 3,5530'un ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Etiketler: Dolar/TL, dolar
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