  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.547
    EURO 4.171
  • BIST 107333.15
    ALTIN 146.615
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,5450 seviyesinden alıcı buluyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün, doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel 3,5448 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 3,5415'ten tamamladı.

Hafta boyu devam eden yükseliş trendini bugün de devam ettiren dolar/TL saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 3,5450 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,1732'den, sterlin/TL yüzde 0,12 yükselişle 4,6057'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi dün 1,17 seviyesine kadar gerilemesine karşın bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla günü 1,1773 seviyesinin üzerinde tamamladı. Parite şu dakikalarda önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 1,1769'dan alıcı bulurken, dolar endeksi yüzde 0,03 artışla 93,42 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin küresel piyasalarda belirsizliklere neden olduğunu belirterek, bu durumun doları gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değerlendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5550 seviyesinin direnç, 3,5250'nin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Etiketler: Dolar/TL
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER