Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün, doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel 3,5448 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 3,5415'ten tamamladı.

Hafta boyu devam eden yükseliş trendini bugün de devam ettiren dolar/TL saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 3,5450 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,1732'den, sterlin/TL yüzde 0,12 yükselişle 4,6057'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi dün 1,17 seviyesine kadar gerilemesine karşın bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla günü 1,1773 seviyesinin üzerinde tamamladı. Parite şu dakikalarda önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 1,1769'dan alıcı bulurken, dolar endeksi yüzde 0,03 artışla 93,42 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin küresel piyasalarda belirsizliklere neden olduğunu belirterek, bu durumun doları gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değerlendiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5550 seviyesinin direnç, 3,5250'nin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.