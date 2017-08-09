Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan siyasi gerginliğin etkisiyle güne yükselişle başlamasının ardından 3,54'ün üzerinde dengelendi.

Dün 3,5273-3,5348 dar bandı arasında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 3,5324'ten tamamladı.

ABD ve Kuzey Kore yönetimlerinin yaptıkları sert açıklamaların ardından bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,26 artışla 3,5422 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 değer kazanarak 4,1614'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,40 artışla 4,6096'dan işlem görüyor.

ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gelişmeler sonucu dolar, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine göre değer kazandı. Dolar endeksi şu dakikalarda 93,61 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gerginlik sonrası dün 1,1715 seviyesine kadar gerileyen avro/dolar paritesi de günü yüzde 0,36 değer kaybıyla 1,1753'ten tamamladı. Dünkü düşüşünü bugüne de taşıyan parite, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 1,1744'ten işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını, bugün ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,5250 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 3,5530'un ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.