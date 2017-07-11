Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün, 3,60-3,63 dar bandı içerisinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 3,6086'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,45 değer kazancıyla 3,6250 seviyesinde alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,47 artışla 4,1325'ten, sterlin/TL de yüzde 0,50 yükselişle 4,6750'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yarın ve perşembe günü Kongre'de yapacağı sunumlar öncesinde kurlarda sakin bir seyir izlendiği görülüyor. Avro/dolar paritesi, dün günü 1,1399 seviyesinden tamamlaması sonrasında şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1390'dan alıcı buluyor.