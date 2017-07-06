Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları sonrasında artan dolar talebinin etkisiyle 3,6169'a kadar yükselen dolar/TL, günü yüzde 1,34 artışla 3,6062'den tamamladı.

Dolar/TL, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 3,6398 ile 18 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü ve saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,61 değer kazancıyla 3,6270 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,65 artışla 4,1205'ten, sterlin/TL de yüzde 0,60 yükselişle 4,6960'tan işlem görüyor.

Fed Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dün akşam açıklanan toplantı tutanakları, banka yetkililerinin bilanço küçültmeye tam olarak ne zaman başlayacakları konusunda anlaşmaya varamadığını gösterirken, buna bağlı olarak küresel piyasalarda dolar talebinin devam ettiği görüldü.

FOMC üyelerinin politika faizinin üst sınırını yüzde 1,25'e yükseltme kararı aldığı toplantının tutanaklarında, "Birkaç FOMC üyesi, bilançoyu küçültme sürecine 1-2 ay içinde başlanmasını tercih etti" ifadesi yer alırken, Fed'in son dönemdeki mesajlarının piyasaları bu adıma hazırladığı vurgulandı. Bazı FOMC üyeleri de bilanço küçültme sürecinin, ekonomik görünüm ve enflasyonu daha iyi değerlendirmek amacıyla birkaç ay daha ertelenmesinden yana görüş bildirdi.

Tutanaklar sonrasında 96,51'e kadar yükselen dolar endeksi, şu dakikalarda yatay seyirle 96,23 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 3 günlük düşüşünü dün sonlandırarak günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1,1352'den tamamladı. Parite şu dakikalarda 1,1353 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

Analistler, Fed'in toplantı tutanaklarının bilanço küçültmeye ilişkin yeni bir ipucu vermemesinin ardından küresel piyasaların karışık bir seyir izlediğini ve artan dolar talebine bağlı olarak özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde düşüşlerin görüldüğünü ifade etti.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,60-3,62 bandı üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 3,70 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 3,57 seviyesinin destek olarak öne çıkacağını söyledi.