Dolar/TL güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algısının dolar talebini artırmasıyla dün 3,57 seviyesini test eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 3,5585'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün 3,5677 seviyesine kadar yükselmesinin ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 3,5650 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 artışla 4,0525'ten, sterlin/TL de yüzde 0,15 yükselişle 4,6060'tan işlem görüyor.

Analistler, ABD piyasalarının dün resmi tatil dolayısıyla kapalı olmasına karşın dolar endeksinin, artan jeopolitik risk algısıyla uluslararası piyasalarda yükseliş eğilimini koruduğunu ve 96'nın üzerinde dengelendiğini belirtti. Dolar endeksi, şu dakikalarda yatay seyirle 96,17 seviyesinde işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi ise dün 1,1337 seviyesine kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,13 artışla 1,1362'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) haziran ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, tutanaklardaki bilanço küçültme ile ilgili ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,5780 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin aşılması durumunda 3,60'ın gündeme gelebileceğini, 3,5360'ın ise destek konumunda olduğunu bildirdi.