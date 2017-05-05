Dolar/TL güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel dün, 3,5677'ye kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 3,5539'dan tamamladı.

Yükselişini bugüne de taşıyan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,39 değer kazanarak 3,5670'ten alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 yükselişle 3,9160'tan, sterlin/TL de yüzde 0,40 değer kazancıyla 4,6140'tan işlem görüyor.

Fransa'da hafta sonu gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı 2. tur seçimi öncesinde pozitif seyrini devam ettiren avro/dolar paritesi dün, 1,0975 ile 9 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1,0970'ten alıcı buluyor.