  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 3,5670 seviyelerinde dengelendi.

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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel dün, 3,5677'ye kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 3,5539'dan tamamladı.

Yükselişini bugüne de taşıyan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,39 değer kazanarak 3,5670'ten alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 yükselişle 3,9160'tan, sterlin/TL de yüzde 0,40 değer kazancıyla 4,6140'tan işlem görüyor.

Fransa'da hafta sonu gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı 2. tur seçimi öncesinde pozitif seyrini devam ettiren avro/dolar paritesi dün, 1,0975 ile 9 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1,0970'ten alıcı buluyor.

Etiketler: Dolar/TL
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