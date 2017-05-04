  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 3,5420 seviyelerinde dengelendi.

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Dolar/TL güne yükselişle başladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziranda faiz artıracağı beklentilerinin yükselmesiyle dün 3,5419'a kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 3,5350'den tamamladı.

Yükselişini bugüne de taşıyan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,20 değer kazanarak 3,5420'den alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,24 yükselişle 3,8586'dan, sterlin/TL de yüzde 0,11 değer kazancıyla 4,5530'dan işlem görüyor.

Fed, dün akşam, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 0,75-1 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle alırken, karar metnindeki ifadeler haziran ve temmuz ayına ilişkin faiz artırım beklentilerini yükseltti.

Analistler, Fed'in, son dönemde ekonomiye ilişkin yavaşlama sinyalini geçici olarak değerlendirdiğini, bunun da yıl sonuna kadar iki kez daha faiz artırımına gidileceği ihtimalini kuvvetlendirdiğini söyledi.

Avrupa tarafında, Fransa'da bu hafta sonu gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu ve İngiltere'deki yerel seçimlerinin takip edileceğini belirten analistler, bugün akşam saatlerinde bir konuşma yapacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin söylemlerinin piyasaların odak noktasında olduğunu kaydetti.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak verilerin de izlenmesi gerektiğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5160 seviyesinin destek, 3,5750 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi. 

Etiketler: Dolar/TL
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