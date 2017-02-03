Dolar/TL güne yükselişle başladı

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gitmemesinin ardından küresel piyasalarda dolara olan talep azalırken, dün dolar/TL 3,7190 ile son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi ve günü 3,7386'dan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,40 artışla 3,7500 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,26 yükselişle 4,0340, sterlin/TL ise yüzde 0,16 artışla 4,6745'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ocak ayı enflasyon, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7170 seviyesinin destek, 3,7650 seviyesinin ise direnç konumunda izleneceğini belirtti.