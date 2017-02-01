  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başladı ve 3,78'in üzerinde işlem görüyor.

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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, dün 3,7675'e kadar gerilemesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 3,7723'ten tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,34 artışla 3,7850 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 yükselişle 4,0810, sterlin/TL de yüzde 0,14 artışla 4,7550'den işlem görüyor.

Analistler, dolar endeksinin dün yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesi olan 99,430'u gördüğünü, avro/dolar paritesinin de 1,0812 ile Aralık 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye PMI ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,7590 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,8080-3,8270 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

 

 

Etiketler: Dolar/TL
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