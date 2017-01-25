Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı kararları öncesinde yatay bir seyir izleyen dolar/TL, TCMB'nin politika faizini değiştirmemesi ve faiz koridorunu genişletmesinin ardından, ilk tepki olarak 3,82 seviyelerine kadar yükseldi. Bu seviyelerdeki tutunamayan ve kazançlarının bir kısmını geri veren dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 3,7851'den tamamladı.

Bugüne değer kazancı ile başlayan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,20 primle 3,7905 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,0610 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,14 artışla 4,7382'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin piyasalar tarafından takip edileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yapabileceği açıklamaların döviz fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL için 3,7650 seviyesinin destek, 3,8050'nin ise direnç konumunda olduğunu vurguladı. AA