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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 3,76'nın üzerinde dengelendi.

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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün, küresel piyasalarda azalan dolar talebine bağlı olarak 3,7535'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybı ile 3,7572'den tamamladı.

Bugüne Asya piyasalarında yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancı ile 3,7660 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,2 primle 4,0440 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 4,6950'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı kararlarının, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasalar tarafından takip edileceğini kaydetti.

PPK toplantısı kararı sonrasında kurlarda sert hareketlerin olabileceğine değinen analistler, teknik açıdan dolar/TL için 3,7550 seviyesinin direnç, 3,7840 ve 3,8050 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtti.

 

Etiketler: Dolar/TL
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