Dolar/TL güne yükselişle başladı

Güne 3,5390 seviyelerden başlayan dolar/TL, ABD hükümetinin Rus diplomat ve kuruluşlarla ilgili aldığı kararların ardından uluslararası piyasalarda dolar talebinin azalması ile düşüşe geçerek günü yüzde 0,54 değer kaybıyla 3,5196 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı ve saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 3,5280'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,50 primle 3,7130 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,25 yükselişle 4,3320'den işlem görüyor.

Analistler, yılın son işlem gününde Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle işlem hacminin düşük seyrettiğini ve dolar/TL'nin de buna bağlı olarak dalgalı bir seyir izlediğini ifade ederek, teknik açıdan 3,50 seviyesinin destek, 3,55 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, ABD ve Rusya yetkililerinden gelebilecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

ABD hükümeti, dün akşam saatlerinde Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini talep ederken, ayrıca, 2 Rus istihbarat kuruluşu, 3 Rus şirketi ve 6 kişi hakkında da yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.