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Dolar/TL, güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,6520 seviyesinde dengelendi.

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Dolar/TL, güne yatay başladı

Dün en yüksek 3,6683 ve en düşük 3,6289 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,1'lik azalışla 3,6514'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 3,6520 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 4,3226'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 4,8590'dan alıcı buluyor.

Analistler, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin izleneceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL için 3,65'in altında kalıcı olunması durumunda 3,60 seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 3,6550'nin aşılması halinde 3,67'nin direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

Etiketler: Dolar/TL, avro/tl
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