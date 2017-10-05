  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.57
    EURO 4.208
  • BIST 104968.48
    ALTIN 146.4
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 3,57 seviyelerinden işlem görüyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 3,57 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün 3,58 seviyelerini test eden dolar/TL, küresel piyasalarda dolar endeksindeki sakin seyre paralel günü sınırlı artışla 3,5724'ten tamamladı.

Bugün ise güne hafif yükselişle başlaması sonrasında 3,57-3,58 dar bandında hareket eden dolar/TL, saat 10.50 itibarıyla 3,5715'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 4,2070'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,4 düşüşle 4,7140'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve ABD'de açıklanacak verilerin izleneceğini belirterek, döviz kurları tarafında sakin bir seyir izlendiğine dikkati çekti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,60 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 3,5550 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Etiketler: dolar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER