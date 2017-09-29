  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL güne yatay başladı

Haftanın son işlem gününe yatay başlayan dolar/TL 3,5560 seviyesinden alıcı buluyor.

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Dolar/TL güne yatay başladı

Dün 3,5959 ile 12 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gören dolar/TL, bu seviyelerden gelen satışların etkisiyle düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 3,5568 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 3,5560'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL dünkü kapanışın hemen üzerinde 4,1984'ten, sterlin/TL ise 0,38 değer kaybıyla 4,7705'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi enflasyon ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,60 ve 3,63 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, olası düşüşlerde ise 3,55 ve 3,50 seviyelerinin destek konumunda olacağını kaydetti.

Etiketler: Dolar/TL
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