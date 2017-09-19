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Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 3,4910 seviyesinden işlem görüyor.

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Dolar/TL güne yatay başladı

Dün 3,50'yi görse de bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,52 artışla 3,4904'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 3,4910 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 yükselişle 4,1877den, sterlin/TL de yüzde 0,29 artarak 4,7220 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına odaklandığını kaydetti.

Bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki liderlerin açıklamaları ile Almaya ve ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,50'nin kısa vadede önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda 3,56'nin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Etiketler: Dolar/TL
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