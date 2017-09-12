Dolar/TL güne yatay başladı

Dün yurt içinde 2'nci çeyrek büyüme verisinin beklentilere yakın açıklanmasının ardından 3,3888 ile son 9 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, küresel piyasalarda doların değer kazanmasına paralel toparlanarak günü 3,4097 ile önceki kapanışının hemen altında tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 10.10 itibarıyla 3,4108 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 değer kazancıyla 4,0825'ten, sterlin/TL de yüzde 0,30 artarak 4,5010 seviyelerinden alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi ise dünkü yüzde 0,65'lik değer kaybının ardından bugün sınırlı yükselişle 1,1970 seviyesinde dengelendi.

Analistler, Kuzey Kore geriliminin diplomatik yollarla çözülebileceğine ilişkin beklentilerin artması ile yatırımcıların risk iştahının arttığını belirterek, bugün İngiltere'de enflasyon, ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,40 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde ise 3,45'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.