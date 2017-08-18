Dolar/TL güne yatay başladı

Dün 3,5297-3,5133 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 3,5254 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 3,5240 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda sterlin/TL de yüzde 0,07 yükselişle 4,5416'dan işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün toplantı tutanaklarını açıkladı. ECB tutanaklarında üyeler, güçlü avrodan duydukları kaygıları dile getirirken, açıklama sonrası küresel piyasalarda avroya olan talep azaldı.

ECB tutanakları sonrası 1,1838'den 1,1663 seviyesine kadar gerileyen avro/dolar paritesi, bugüne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,12 artışla 1,1738'den alıcı buluyor.

Avro/TL ise dün tutanaklar sonrası 24 Temmuz'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 4,1144'e kadar geriledi. Bugüne dünkü kapanışının hemen üzerinde başlangıç yapan avro/TL, şu dakikalarda 4,1381'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmek istediğini belirterek, "Yeni bir faiz artışı konusunda sabırlı davranacağım." ifadesini kullandı.

Dolar endeksi dün 94,00 seviyesinin üzerini görse de bu seviyelerde tutunamadı ve günü 93,62'den tamamladı. Bugüne kısmi değer kazancıyla başlayan dolar endeksi, şu dakikalarda 93,62 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik endişe ve risklerin devam etmesinin küresel piyasalarda doların güçlenmesini engellediğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ödemeler dengesi ve ABD Michigan güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5050 seviyesinin destek, 3,5350'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.