  • 08 AĞUSTOS 2017, SALI

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Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 3,5310 seviyesinde dengelendi.

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Dolar/TL güne yatay başladı

Dün, 3,5376 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 3,5313'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 3,5310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,16 değer kazanarak 4,1705'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,11 artışla 4,6065'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi ise dün Avrupa'da makroekonomik verilerin beklentilerin altında açıklanmasına karşın yükseliş eğilimi koruyor. Dünkü yükselişini bugüne de taşıyan parite şu dakikalarda yüzde 0,10 artışla 1,1806'dan satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5250 seviyesinin destek, 3,5400'ün ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziranda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 artacağını tahmin ediyor. Öte yandan, haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,2 artacağı tahmin ediliyor. 

Etiketler: dolar, döviz fiyatları
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