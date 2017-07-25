Dolar/TL güne yatay başladı

Dün, küresel piyasalarda artan dolar talebine paralel 3,5698 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 3,5565'ten tamamladı.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 3,5550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 4,1440'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,6330'dan alıcı buluyor.

Analistler, bugün başlayacak ve iki gün sürecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak kararların yatırımcıların odak noktasına yerleştiğini belirterek, Fed'in, faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ve karar metnindeki ifadelerle piyasaları aralıkta yapılabilecek bir faiz artışına hazırlayabileceğini ifade etti.

Avro/dolar paritesi fed kararları öncesinde 1,16-1,17 bandı içindeki yatay seyrini sürdürürken, dolar endeksi ise 94'ün hemen altında dengelendi.

Bugün yurt içinde İktisadi Yönelim İstatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de tüketici güveni başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5240 seviyesinin destek, 3,5650'nin ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.