Dolar/TL güne yatay başladı

Dün, gün içinde 3,6443 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ilişkilerinin tekrar gündeme gelmesi ile bu seviyelerden düşüşe geçti ve günü 3,6132'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 3,6150 seviyesinde alıcı bulurken, avro/TL dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde 4,1443'ten, sterlin/TL yüzde 0,17 azalışla 4,6359'dan işlem görüyor.

İngiltere doğumlu müzik yapımcısı Rob Goldstone, dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın en büyük oğlu Donald John Trump Jr. ve Rus bir avukat arasında Rus müşterisi Emin Agalarov adına toplantı ayarladığını iddia etti. Donald Trump Jr, bu iddialar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, avukatla görüştüğünü ve Hillary Clinton hakkında bilgi aldığını kaydetti. Donald Trump Jr, "Toplantı bir yere varmadı ama dinlemek zorundaydım." ifadesini kullandı. Rus avukat Natalia Veselnitskaya ise kendisine yönelik iddiaları reddetti.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Rusya ile ilişkilerinin tartışma konusu olmaya devam etmesi, dolar endeksinin zayıflamasına neden oldu. Dolar endeksi dün yüzde 0,37 değer kaybetmesinin ardından şu dakikalarda yatay seyirle 95,7'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, bu gelişmelerle dün 6 Mayıs 2016'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1,1480'e kadar yükseldi. Avro bölgesinde son dönemde açıklanan verilerin ardından ekonomik aktiviteye ilişkin artan iyimserlik ve doların küresel piyasalardaki değer kaybından destek bulan parite, şu dakikalarda dünkü kapanış seviyesine yakın 1,1460'tan alıcı buluyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın, Temsilciler Meclisinde yapacağı sunumun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Yellen'ın son dönemdeki iletişim stratejisini değiştirmeden, görece pozitif bir tablo çizmesini bekleyen analistler, Fed'in bilançosunun ne zaman küçültmeye başlayacağına ve faiz politikasına ilişkin verilecek mesajların takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün, Avro Bölgesi sanayi üretimi, İngiltere'de işsizlik başta olmak üzere açıklanacak verilerin de izlenmesi gerektiğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,6400 seviyesinin direnç, 3,6000'ın ise destek olarak önce çıktığını ifade etti.