  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından sınırlı düşüşle 3,54 seviyelerinde dengelendi.

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Dolar/TL güne yatay başladı

Dolar endeksinin diğer para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle dolar/TL, dün 3,5499'a kadar yükselerek günü yüzde 0,59 artışla kapattı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,10 değer kaybıyla 3,5410'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL sınırlı gerileyişle 3,9447'den, sterlin/TL ise yüzde 0,15 kayıpla 4,4650'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi de dün 1,1119'a kadar gerilemesinin ardından günü yüzde 0,12 düşüşle 1,1134'den tamamladı. Parite, şu dakikalarda yatay bir seyirle 1,1132 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise dün Fed üyelerinin açıklamalarının ardından 97,87 ile bir ayın zirvesini görürken, şu dakikalarda yatay bir seyirle 97,75 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar/TL'de 3,54'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda teknik açıdan yükseliş eğiliminin devam edebileceğini, bunun da pay piyasalarının yükselişini sınırlandıracağını kaydetti.

Etiketler: Dolar/TL
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