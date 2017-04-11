Dolar/TL güne yatay başladı

Dün, gün boyu 3,7160-3,7380 bandı arasında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 3,7296 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 3,7260'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 azalışla 3,9475'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,10 düşüşle 4,6250'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün, İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesi sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,7430 seviyesinin önemli direnç, 3,7050 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu söyledi.