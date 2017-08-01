Dolar/TL güne nasıl başladı?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,5270 seviyesinde dengelendi.

Dün, küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 3,5157 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybıyla 3,5190'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değer kayıplarına paralel güne yükselişle başladı ve saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,21 artışla 3,5270 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,1673'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,15 artışla 4,6605'ten alıcı buluyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine ilişkin belirsizliklerin dolar üzerinde baskı yarattığını belirterek, bu gelişmeler sonrasında dolar endeksinin Mayıs 2016'dan bu yana en düşük seviyesi olan 92,79'a kadar gerilediğini söyledi. Endeks şu dakikalar önceki kapanışın hemen üzerinde 92,90 seviyesinde dengelendi.

Avrupa'da piyasa beklentilerine paralel açıklanan ekonomik veriler sonrasında yükseliş eğilimi sürdüren avro/dolar paritesi dün, 1,1846 ile 2,5 yılın zirvesine çıktı. Parite şu dakikalarda önceki kapanışa göre 0,22 azalışla 1,1815'ten alıcı buluyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu, yurt dışında Avro Bölgesi ile ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların odağında olacağını ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,5190 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildiren analistler, 3,5340 ve 3,5550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.